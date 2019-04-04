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ماني يفوز بجائزة أفضل لاعب فى شهر مارس الماضي

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تحرير:أحمد ثروت ٠٤ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م

ساديو مانى

ساديو مانى

حصل السنغالي ساديو ماني، لاعب نادي الإنجليزى، على جائزة أفضل لاعب بالفريق خلال شهر مارس الماضى، وذلك بعد أن تألق وسجل 5 أهداف خلال 3 مباريات في الممتاز (البريميرليج) وهدفين في دور الـ16 من بطولة أمام فريق بايرن ميونيخ الألمانى. وعلقت الصفحة الرسمية للريدز عبر موقع التواصل الاجتماعي على فوز ماني، وكتبت: "تهانينا إلى ساديو ماني الذي حقق جائزة أفضل لاعب في شهر مارس. تستحقها أيها الأسد"، حيث تمنح الجائزة من قبل شركة ستاندرد تشارترد، راعية النادي الإنجليزي.

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وحصد مانى أغلبية أصوات جماهير الريدز التى شاركت فى الاستفتاء الذى طرحه الموقع الرسمى للنادى لاختيار أفضل لاعب عن شهر مارس الماضى، وذلك بعد تألقه خلال الفترة الماضية فى مبارياته مع الفريق. وسجل ساديو ماني 17 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها كل من: محمد صلاح، وهاري

وحصد مانى أغلبية أصوات جماهير الريدز التى شاركت فى الاستفتاء الذى طرحه الموقع الرسمى للنادى لاختيار أفضل لاعب عن شهر مارس الماضى، وذلك بعد تألقه خلال الفترة الماضية فى مبارياته مع الفريق.

وسجل ساديو ماني 17 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها كل من: محمد صلاح، وهاري كين، وبيير إيميريك أوباميانج. ويعتلي سيرخيو أجويرو صدارة هدافي البطولة برصيد 19 هدفًا.

وانضم ماني إلى ليفربول آتيًا من ساوثهامبتون الإنجليزي مقابل 41.2 مليون يورو، ونجح في تسجيل 53 هدفًا مع الريدز، وصنع 21 هدفا في 111 مباراة خاضها في جميع المسابقات مع الليفر.

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