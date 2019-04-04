انت الان تتابع كهربا يقترب من الرحيل عن الزمالك وهذه وجهته المحتملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٤ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

كهربا

كشفت تقارير صحفية أن مسؤولي نادي الشباب السعودي جددوا التفاوض مع محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك؛ وذلك من أجل الحصول على خدماته خلال الموسم المقبل، حتى وصلت قيمة العرض المالي الذي سيحصل عليه اللاعب إلى مليوني دولار في الموسم الواحد. وجاءت عدة عروض أيضًا من أندية خليجية فى الفترة الأخيرة. ووفقا للتقارير الصحفية، أشارت مصادر داخل النادي إلى اقتراب كهربا بقوة من الانتقال للدوري السعودي فى الموسم الجديد، بعد الاتفاق الذي تم بينه وبين مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

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وخاض كهربا تجربته بالدوري السعودي في وقت سابق، بعد أن احترف بصفوف نادي الاتحاد، وكانت فترة انتقالية مميزة في مسيرته الكروية، إذ تألق بشكل جيد وقتها، حتى حسم وجهته بالرجوع إلى الزمالك. وأشارت التقارير إلى أن كهربا طالب في وقت سابق بالمساواة بطارق حامد، لاعب وسط الفريق الذي وصل عقده الجديد إلى 8 ملايين