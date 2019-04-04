انت الان تتابع علي معلول: هذا سلاح الأهلي ضد صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٤ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م

علي معلول Advertisements

أكد علي معلول، ظهير أيسر الأهلي، صعوبة مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، المقرر لها الثالثة عصر بعد غدٍ السبت في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي، وأضاف معلول: «نحترم فريق صن داونز الذي يمتلك إمكانيات جيدة منحته فرصة الوجود بشكل دائم في الأدوار النهائية في دوري الأبطال الإفريقي في نسخه الأخيرة»، وأوضح أن الأهلي يمتلك من الإمكانات الفنية والتاريخية ما يدفعه لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب في جوهانسبرج؛ من أجل تسهيل مهمتنا في لقاء العودة يوم 13 أبريل الجاري، مؤكدًا أن الروح المعنوية المرتفعة للاعبين ستكون بمثابة سلاح الفوز.

وأشار ظهير أيسر للأهلي، إلى أن ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة، وخوض مباراة كل ثلاثة أيام بات أمرا اعتاد عليه لاعبو الأهلي طوال السنوات الأخيرة، ولكن يبقى تأكيد أن هذا الأمر بمثابة وضع طبيعي لناد كبير بحجم وتاريخ النادي الأهلي الذي يلعب دائما على تحقيق كل البطولات، ومن ثم نعمل جاهدين على تنفيذ البرامج