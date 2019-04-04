الامارات | ساديو ماني يتفوق على محمد صلاح في ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن ساديو ماني يتفوق على محمد صلاح في ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم فوز مهاجم الفريق، النجم السنغالي ساديو ماني، بجائزة أفضل لاعب عن شهر مارس الماضي، وذلك بعدما سجل ساديو ماني، خمسة أهداف في شهر مارس، في خمسة مباريات خاضها خلال الشهر الماضي مع ليفربول.

وتألق ساديو ماني بقوة مع ليفربول، في منافسات دوري أبطال أوروبا، وخاصة بتسجيله هدفاً في شباك بايرن ميونخ الألماني في إياب الدور ربع نهائي.

وتعد هذه المرة هي الثانية، التي يفوز بها ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب الشهر في ليفربول، وقال ماني في تصريحات عقب فوزه بالجائزة الفردية: "اعتقد أن شهر مارس الأفضل في مسيرتي، فأنا حاولت تقديم كل ما لدي سواء بالتسجيل أو الصناعة".