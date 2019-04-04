أزمة لغياب ساسي أمام حسنية أغادير.. وجروس يجهز البديل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أزمة بسبب غياب فيرجاني ساسي وحميد أحداد في مباراة حسنية أغادير في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، خصوصا ساسي باعتباره مفتاح لعب الأبيض، ويسعى المدير الفني لتجهيز محمود عبدالعزيز ومحمد حسن للاعتماد على أحدهما بدلا من ساسي الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يؤدي ساسي برنامجًا خاصًا في صالة «الجيمانزيوم» بالنادي، خلال الفترة المقبلة، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية، لاسيما وأنه سيغيب عن مواجهة حسنية أغادير للإيقاف بسبب حصوله على إنذارين، كما أنه سيغيب أيضًا عن مباراة المصري البورسعيدي المقبلة في الدوري الممتاز، بعد حصوله على الإنذار الثالث أمام سموحة.

فيما أثنى الجهاز الفني على الاعتذار الذي قدمه فرجاني ساسي، لمحمد أبوجبل، حارس سموحة، بعد ما اعتبره إساءة منه تجاه الحارس بعد تنفيذ ضربة الجزاء.

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