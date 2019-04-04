شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى للأهلي: «كما كنت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أمير مرتضي منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن الفوز أمام سموحة كان ضروريًا من أجل مواصلة المنافسة على بطولة الدوري، مشددا على أن لاعبي الفريق قدموا أداء جيدًا في ظل ضغط المباريات الذي يتعرض له الفريق.

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وقال أمير مرتضي، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «جروس يجري عملية تدوير اللاعبين في أضيق الحدود حتى لا يؤثر ذلك على قوام الفريق في المباريات، لاسيما وأن الفريق أمام مباريات هامة خلال الفترة المقبلة سواء في بطولة الدوري أو الكونفيدرالية الأفريقية».

وأضاف المشرف على الكرة: «الفوز على سموحة له مذاق خاص، فالفريق استعاد صدارة الدوري بعد مرور 24 ساعة فقط، ونسعى للاستمرار على الصدارة حتى نهاية الدوري من أجل التتويج به، خاصة أن الفريق يقدم موسمًا مميزًا للغاية وأتمنى أن يتكلل بالنجاح في النهاية، ووجه أمير مرتضى رسالة للأهلي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي توتير قائلا: «كما كنت» في إشارة منه لعودة الأحمر للمركز الثاني خلف المتصدر الزمالك.

وعن غياب فرجاني ساسي وحميد أحداد قال: «بالطبع هما لاعبان مؤثران للغاية ويقدمان مستوى مميزا مع القلعة البيضاء، ولكن نحن فريق كبير لا نتأثر بغياب لاعب أو لاعبين، لدينا لاعبان آخران على نفس المستوى، وجروس يستطيع تعويض غيابهما فهو مدرب كبير».