جروس: الثلاث نقاط أهم من من الأداء.. وارتياح في الجهاز بعد تخطي سموحة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعاد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك زعامته وصدارته لجدول الدوري الممتاز برصيد 57 نقطة إثر فوزه الثمين والمستحق على نظيره سموحة بهدف نظيف في الجولة الرابعة والعشرين التي جمعت بينهما أمس على أرض ملعب بتروسبورت، ليستعيد المارد الأبيض عرشه على قمة الدوري بعدما فقدها لمدة 24 ساعة فقط لصالح غريمه التقليدي الأهلي.

وسادت حالة من الفرحة والارتياح داخل الجهاز الفني للأبيض بقيادة كريستيان جروس، بعد تخطي عقبة سموحة، وأبدى المدير الفني سعادته بالفوز، مؤكدا أن ما يهمه الآن هو الثلاث نقاط بغض النظر عن الأداء خصوصا أن جميع الفرق تسعى لتجميع أي نقاط أمام الزمالك.

واعتبر جروس أن الفوز على سموحة واستعادة الصدارة والانفراد بها سيمنح لاعبيه دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة حسنية أغادير، الأحد المقبل، في الكونفيدرالية، مشيرا إلى أن الفريق يسير بخطى ثابتة في البطولتين المحلية والأفريقية.

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