سموحة يستعد 4 لاعبين أمام حرس الحدود فى الدورى...

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جدة - عمرو شويل يستعيد فريق سموحة بقيادة حسام حسن، جهود الرباعى حسام حسن ورجب نبيل وإبراهيم عادل ومحمود معاذ لاعبى الفريق قبل مواجهة حرس الحدود، المقرر لها الاحد المقبل باستاد المكس بالإسكندرية فى إطار فعاليات الأسبوع الـ28 من الدورى الممتاز.
يأتى عودة الرباعى عقب انتهاء إيقاف حسام حسن وتماثل الثلاثى رجب نبيل وإبراهيم عادل ومحمود معاذ من الإصابة، التى كان يعانون منها، ليكونوا دعما جيدا للفريق السكندرى قبل موقعة الحدود، التى تعتبر مصيرية من أجل استعادة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ فترة طويلة.
ويستأنف الفريق تدريباته فى السابعة مساء اليوم على ملاعب سموحة عقب العودة من القاهرة، والهزيمة من الزمالك بهدف مقابل لا شىء.
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