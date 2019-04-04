شكرا لقرائتكم استبعاد أيمن عبد العزيز من رحلة الزمالك إلى المغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر أن يستمر أيمن عبد العزيز المدرب المساعد للزمالك في القاهرة وعدم مرافقة بعثة الفريق الأبيض إلى المغرب من أجل الإشراف على تدريب المستبعدين من رحلة المغرب استعدادا لمباريات الفريق القادمة.

واتفق كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك من قبل مع عبدالعزيز وأمير عزمي مجاهد الذي يتولى نفس المنصب، على إتباع سياسة الدور بينهما فيما يخص السفريات الخارجية للفريق بحيث يرافق أحدهما البعثة، ويستمر الآخر في القاهرة للإشراف على تدريبات المستبعدين.

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وتتوجه بعثة الزمالك فى الخامسة من مساء اليوم الخميس إلى المغرب استعدادا لمواجهة فريق حسنية أغادير المغربى، حيث يلتقى الفريق الأبيض مع بطل المغرب، يوم الأحد المقبل فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

واستبعد جروس من رحلة المغرب كلا من كهربا لأسباب فنية وإدارية بجانب حازم إمام للإصابة وحميد أحداد وفرجانى ساسى للإيقاف وأحمد مدبولي وأيمن حفنى وكماتشو لأسباب فنية.