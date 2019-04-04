شكرا لقرائتكم سفير مصر بجنوب أفريقيا يوجه الدعوة لبعثة الأهلى لمأدبة عشاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه شريف عيسى، سفير مصر فى جنوب أفريقيا الدعوة لبعثة الأهلى لمأدبة عشاء مساء اليوم الخميس. ويتواجد الأهلى فى جنوب أفريقيا؛ استعدادا لمواجهة صن داونز المقرر لها الثالثة عصر بعد غدٍ السبت فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال الأفريقى. Advertisements ومن المنتظر أن يلبى خالد الدرندلى أمين صندوق الأهلى ورئيس البعثة وسمير عدلى مدير العلاقات الخارجية بقطاع الكرة دعوة السفير المصرى اليوم وبرفقته الوفد الإعلامى المرافق للبعثة.

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