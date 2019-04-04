شكرا لقرائتكم مبارة الزمالك وحسينية أغادير تهدد موعد المصرى والاسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسبب نقل مباريات الأهلى والزمالك فى بطولات افريقيا فى طلب ادارة استاد الجيش بالسويس تأجيل مباراة المصرى والاسماعيلى فى الدورى المصرى، حيث تقام مباراتى الزمالك وحسينية أغادير فى اياب ربع نهائى الكونفدرالية فى نفس يوم مباراة المصرى والاسماعيلى بالدورى المصرى يوم 14 أبريل .

وقال العقيد وليد كامل مدير استاد الجيش إن هناك أزمةأاخرى فى مواعيد تدريبات فريق صن داونز استعداداً لملاقاة الأهلى فى ربع إياب دور الثمانية لدورى أبطال إفريقيا المقرر لها يوم 13 أبريل بناء على طلب الفريق الجنوب الإفريقى بحجز موعد تدريب يوم 11 أبريل بالملعب الرئيسى وهو نفس موعد مباراة المصرى والزمالك فى الدورى المصرى .

أضاف: الأزمه تزداد تعقيداً نظراً لانشغال الملاعب الفرعية للاستاد بأعمال رفع الكفاءة تجهيزاً لبطولة كأس الامم الفريقية التى تقام في مصر خلال يونيو القادم وتستضيف محافظة السويس احدى مجموعاتها، مطالباً اتحاد الكرة بالأخذ فى الاعتبار ضرورة اتاحة يوم على الاقل كفاصل بين مباراة الزمالك فى الكونفدرالية والمصرى فى الدورى الممتاز .