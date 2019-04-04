شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يستقدم جهاز لقياس التحملات البدنية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى اثناء رحلته الاخيرة خارج البلاد بشراء جهاز خاص يستهدف الوقوف والتعرف على المعدلات البدنية لدى اللاعبين بشكل دقيق .

يقوم عمل الجهاز على رصد نواقص كل لاعب ونقاط الضعف لديه من حيث الجوانب البدنية فضلا عن امكانية تجنب الإصابات التي قد تنتج عن الإرهاق .

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كما يقوم الجهاز برصد نبضات دقات القلب، ومعدل التنفس، والتوازن ، بجانب تحليل تحركات كل لاعب، وقياس الأداء البدني لديه وغيرها من الأشياء التي تتعلق بالجانبين البدني والطبي.

ويساعد هذا الجهاز على التحكم في مدى تحمل وشدة التدريبات بالنسبة لكل لاعب، وهو ما يسهم فى زيادة المعدلات البدنية بشكل سريع وذلك ضمن السياسة التى يتبعها مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان لوضع الفريق فى مصاف الأندية التى تتطلع لتطوير اللياقة البدنية لدى اللاعبين من خلال أحدث الوسائل التكنولوجية ، على غرار الأندية المحترفة.

الجدير بالذكر أن هذا الجهاز يعد الوحيد الذى يسمح الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” للاعبين بارتدائه خلال المباريات الرسمية.