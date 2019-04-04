جروس يصطحب 20 لاعباً لمواجهة حسنية أغادير.. ويستبعد كهربا...

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جدة - عمرو شويل أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك قائمة الفريق التى ستسافر الى المغرب استعدادا لمواجهة حسنية أغادير في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية التى ستقام الأحد المقبل. وجاءت القائمة مكونة من اللاعبين: حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح . خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني و محمد عبد السلام ومحمود الونش وعبد الله جمعة وبهاء مجدي والنقاز في خط الدفاع. Advertisements خط الوسط: طارق حامد ومحمد حسن و محمود عبد العزيز وأحمد زيزو و محمد عنتر ويوسف أوباما و محمد إبراهيم وإبراهيم حسن. خط الهجوم: عمر السعيد وخالد بو طيب في خط الهجوم. ويغيب عن الفريق كل من مصطفى فتحي وحازم إمام للإصابة وحميد أحداد وفرجاني ساسي للإيقاف وكهربا واحمد مدبولي وأيمن حفني لأسباب فنية.

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