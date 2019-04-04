شكرا لقرائتكم رسميا.. مباراة الأهلى والمقاصة على استاد بتروسبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، إقامة مباراة الأهلى مع مصر المقاصة ضمن الجولة 28 لمسابقة الدورى الممتاز المقرر اقامتها الأربعاء 10 إبريل فى الثامنة مساء باستاد بتروسبورت. وأعلن اتحاد الكرة أنه تقرر إقامة المباراة على بتروسبورت، نظرا لعدم جاهزية استاد السلام لاستقبال مباريات الدورى. Advertisements ويواجه الأهلى نظيره صن داونز الجنوب أفريقى يوم السبت المقبل فى ذهاب دور الـ8 بدورى أبطال أفريقيا.

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