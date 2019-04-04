شكرا لقرائتكم مباراة الزمالك وحسنية أغادير تهدد موعد المصرى والإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسبب نقل مباريات الأهلى والزمالك فى بطولات أفريقيا فى طلب إدارة استاد الجيش بالسويس، بتأجيل مباراة المصرى والإسماعيلى فى الدورى المصرى، حيث تقام مباراتى الزمالك وحسنية أغادير فى إياب ربع نهائى الكونفدرالية فى نفس يوم مباراة المصرى والإسماعيلى بالدورى المصرى يوم 14 أبريل.

وقال العقيد وليد كامل مدير استاد الجيش، إن هناك أزمة أخرى فى مواعيد تدريبات فريق صن داونز، استعداداً لملاقاة الأهلى فى ربع إياب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 13 أبريل، بناء على طلب الفريق الجنوب الأفريقى بحجز موعد تدريب يوم 11 أبريل بالملعب الرئيسى وهو نفس موعد مباراة المصرى والزمالك فى الدورى المصرى.

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مضيفاً أن الأزمة تزداد تعقيداً نظراً لانشغال الملاعب الفرعيه للاستاد بأعمال رفع الكفاءة تجهيزاً لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تقام بمصر يونيو القادم وتستضيف محافظة السويس إحدى مجموعاتها، مطالباً اتحاد الكرة بالأخذ فى الاعتبار ضرورة إتاحة يوم على الأقل فاصلا بين مباراة الزمالك فى الكونفدرالية والمصرى فى الدورى الممتاز.