شكرا لقرائتكم التوانسة غياب فى مران الزمالك.. وعبدالله جمعة يشارك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغيب التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن تدريب الفريق الأبيض اليوم، استعدادا للقاء حسنية أغادير المقبلة المقرر لها يوم الأحد المقبل، فى ذهاب دور الثمانية للكونفدرالية الأفريقية.

وفى نفس الوقت تغيب التونسى فرجانى ساسى لاعب الوسط بإذن الجهاز الفنى فى ظل غيابه عن مباراة الأحد للإيقاف، وحصل محمود علاء مدافع الفريق على إذن بالغياب عن تدريب اليوم.

وشارك عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك فى المران بعدما تماثل للشفاء من الإصابة فى الأنكل، فى حين أدى محمود كهربا لاعب الوسط المهاجم بالفريق تدريبات استشفائية مع اللاعبين الأساسيين.

جدير بالذكر أن بعثة الزمالك ستسافر إلى المغرب فى الخامسة من مساء اليوم، استعدادا للقاء الذهاب المقرر له يوم الأحد المقبل.