شكرا لقرائتكم عيد عبد الملك يسخر من الأهلى عقب عودة الزمالك لقمة الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سخر أحمد عيد عبد الملك لاعب الجونة، من النادى الأهلى وجماهيره من خلال نشر صورة للطفل الشهير صاحب عبارة "أنام ربع ساعة والنبى يا حاجة"، معلقا عليها قائلا: "طيب يوم كمان والنبى يا حاجة"، فى إشارة منه لعودة النادى الأهلى للمركز الثانى عقب فوز الفريق الأبيض على سموحة بهدف عن طريق ضربة جزاء . وعاد نادى الزمالك لصدارة الدورى الممتاز بعد تركه لمدة 24 ساعة فقط، عقب الفوز على سموحة بهدف نظيف عن طريق ركلة جزاء، برصيد 57 نقطة، ويطاردة الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 55 نقطة . Advertisements

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