شكرا لقرائتكم برج العرب الأقرب لاستضافة مباراة الأهلى وصن داونز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مصدر باتحاد الكرة، أن استاد برج العرب مازال الأقرب لاستضافة مباراة الأهلى وصن داونز الجنوب أفريقى، فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا، فى ظل تمسك النادى الأحمر باللعب عليه وتحفظه على السويس.
قال المصدر إن الأهلى طلب إقامة المباراة فى القاهرة فى حال صعوبة إقامتها ببرج العرب، وهو ما يعتبر صعبا لأن المباراة ستقام بحضور الجمهور.
تابع أن الأقرب هو أن تقام المباراة باستاد برج العرب، خاصة أن الملعب يخضع حاليا للصيانة بعد نقل المباريات المحلية من عليه وحتى موعد مباراتىّ الأهلى والزمالك فى البطولات الأفريقية.
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