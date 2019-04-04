موعد مباراة الأهلى والزمالك اليوم فى كأس السوبر الأفريقى لكرة اليد...

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلى والزمالك فى كأس السوبر الأفريقى لكرة اليد، حيث يلتقيان فى الثامنة مساء اليوم الخميس، فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره الزمالك فى لقاء السوبر الأفريقى بمدينة وجدة المغربية، حيث إن هذه المباراة المؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى السعودية.

موعد مباراة الأهلى والزمالك فى كأس السوبر الأفريقى لكرة اليد، ويسعى فريق الأهلى إلى الثأر من الزمالك، الذى نجح فى خطف اللقب العام الماضى بالفوز بنتيجة 21 / 20 باستاد القاهرة فى السوبر الأفريقى الأخير.

موعد مباراة الأهلى والزمالك فى كأس السوبر الأفريقى لكرة اليد، يشارك الزمالك فى السوبر الأفريقى بصفته حامل لقب البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدورى، بينما يخوض الأهلى اللقاء بصفته حامل لقب أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

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موعد مباراة الأهلى والزمالك.. قائمة الزمالك

موعد مباراة الأهلى والزمالك فى كأس السوبر الأفريقى لكرة اليد، حيث اصطحب فريق الزمالك بقيادة باسم السبكى إلى المغرب كلا من: محمد على ومحمود خليل " فلفل" وهشام السبكى وكريم أيمن ومحمد محسن وعلى هشام ويحيى الدرع ومصطفى دونجل ومحمد علاء السيد لوكا وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومصطفى السيد وأكرم يسرى وهشام شديد ومحمد رمضان هتلر فضلا عن ثنائى تونس الذى تم استعارتهما وهما أسامة البوغنمى وباسم زايد.

موعد مباراة الأهلى والزمالك.. قائمة الأهلى

بينما تضم قائمة الأهلى بقيادة السلوفينى نيكولا كلا من، هادى رفعت ومحمد عصام وطه محمد لحراسة المرمى، واللاعبين عمر الوكيل ومحمود عاصم ومصطفى خليل وعبد الرحمن عبده وعمر حجاج ويوسف معرف وإسلام حسن وأحمد خيرى وأحمد حسام ومحمود فايز وهادى حميدو وأحمد عبد الرحمن ومحمد إبراهيم وإبراهيم المصرى، فضلا عن الثنائى الذى تمت استعارتهما وهما الروسى إسكندر سيمكوف، وأحمد أبو الفتوح "حماصة" لاعب سموحة.