شكرا لقرائتكم تحدي رئيس الهلال للنصر "مجرد كلام" .. لقطة ختام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توعد الأمير محمد بن فيصل بعد تكليفه برئاسة نادي الهلال مطلع الموسم الجاري، غريمه النصر ورئيسه سعود آل سويلم بالرد على كل تصريحات الأخير في "تويتر" عن "تيفو" الأزرق في الملعب، وهو ما جعل الهلاليين ينتظرون لقاء الديربي على أحر من الجمر.

جاءت مواجهة الثامن من ديسمبر، عاد النصراويون بالنتيجة إلى التعادل 2-2، وحينها تأجل تنفيذ تهديد رئيس الهلال إلى 29 مارس الماضي.

وفي يوم الجمعة، هز النصر شباك غريمه 3 مرات في شوط واحد، وخطف الصدارة منه، أما تحدي رئيس الهلال .. فكان مجرد "كلام"