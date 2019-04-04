شكرا لقرائتكم فالنسيا يهزم ريال مدريد بثنائية غيديس وغاراي ويقترب من "الأبطال" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى ريال مدريد أول هزيمة له مع مدربه الفرنسي زين الدين زيدان في الموسم الحالي، بعدما خسر 1 - 2 أمام مضيفه فالنسيا يوم الأربعاء ، في المرحلة الثلاثين للدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع فالنسيا رصيده إلى 47 نقطة ليصعد إلى المركز الرابع، في انتظار نتائج باقي مباريات المرحلة، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 57 نقطة في المركز الثالث.

وتقدم فالنسيا في الدقيقة 33 عن طريق البرتغالي جونزالو جيديس، وفي الدقيقة 83 سجل المدافع الأرجنتيني إيزيكيل غاراي الهدف الثاني، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، سجل الفرنسي كريم بنزيمة هدف تقليص الفارق لريال مدريد.