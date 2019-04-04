بوبوفيتش مدرب سبيرز يدخل التاريخ من باب الخروج المبكر

اسماء السيد - حقق المدرب المخضرم غريغ بوبوفيتش إنجازات عدة في مسيرته ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، لكنه أضاف الى سجله الأربعاء رقما جديدا بطرده من الملعب بعد 63 ثانية فقط من انطلاق مباراة فريقه سان أنتونيو سبيرز أمام ضيفه دنفر ناغتس.

وهي المرة الثانية خلال أيام يطرد فيها بوبوفيتش نتيجة اعتراضه على القرارات التحكيمية، بعد إقصائه في الربع الثالث من مباراة الأحد ضد ساكرامنتو كينغز، انتهت بخسارة فريقه 106-113.

والأربعاء، تابع بوبوفيتش من بعيد تلقي فريقه سبيرز خسارة قاسية 85-113 أمام مضيفه ناغتس، إذ خرج من الملعب بعد مرور نحو دقيقة فقط على انطلاقها، لنيله خطأين فنيين وتجادله مع الحكم مايك آيوت، اعتراضا على عدم احتساب خطأ لصالح لاماركوس ألدريدج.

وبحسب موقع "سبورتسنت ستاتس" للاحصاءات الرياضية الأميركية، كانت حالة الطرد هذه "الأسرع لمدرب في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين"، وأسرع من الرقم السابق الذي يعود الى فليب صاندرز الذي طرد بعد 1:46 دقيقة من انطلاق مباراة فريقه السابق واشنطن ويزاردز ضد بوسطن سلتيكس في الثاني من كانون الثاني/يناير 2012.

وكان بوبوفيتش (70 عاما) الذي أصبح في كانون الثاني/يناير، ثالثا على لائحة أكثر المدربين فوزا في مباريات الدوري، قد طلب وقتا مستقطعا مبكرا لفريقه بعد تأخره صفر-5، ودخل في جدال مع الحكم امتد لأرض الملعب، بدلا من أن يبقى المدرب في القسم الخاص بفريقه خارج الخط.

ولاحق بوبوفيتش الحكم الى أرض الملعب والغضب باد على وجهه، قبل أن يتواجه الرجلان لثوان، ويقوم مساعدو المدرب بإبعاده وتهدئته.

وعلى عكس غضبه على أرض الملعب، تمتع بوبوفيتش بروح مرحة بعد المباراة، و"اقتحم" المؤتمر الصحافي الخاص بمدرب دنفر مايكل مالون، وهنأه وعانقه، قبل أن يقف بجانبه ويتبادل معه الحديث أمام الصحافيين.

وتوجه له مالون بالقول "كنا نتحدث عن الرقم القياسي الذي سجل في دوري المحترفين هذه الليلة"، ليرد بوبوفيتش ضاحكا "أي رقم قياسي؟ ماذا حصل"، فأجابه مالون "أحدهم طرد من أرض الملعب بعد 63 ثانية".

ورد +بوب" بالقول "لا بد وأن هذا الشخص قام بضرب آخر. هل تعرض أحدهم للضرب؟ هل كال الشتائم؟"، وسط ضحك مالون والصحافيين.

- مواصلة مطاردة غولدن ستايت -

وكان التقدم السريع لدنفر مؤشرا على ما ستكون عليه المباراة بالنسبة الى سان أنتونيو، اذ فشل في تخطي مضيفه ولو بنقطة واحدة طوال مراحل اللقاء. وأنهى ناغتس الربع الأول لصالحه (28-24)، ومثله الربع الثاني (33-19) والثالث (25-21) والأخير (27-21).

وتمكن دنفر من تحقيق فارق وصل الى 30 نقطة، معولا بشكل أساسي على الصربي نيكولا يوكيتش الذي اقترب من تحقيق "تريبل دبل"، لكنه أنهى المباراة مع 20 نقطة و11 متابعة وتسع تمريرات.

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وأضاف كل من مونتي موريس وماليك بيزلي 19 نقطة لدنفر، بينما ساهم جمال موراي بـ 14 نقطة وست متابعات و11 تمريرة حاسمة.

في المقابل، كان ألدريدج ولوني ووكر الأفضل في صفوف سان أنتونيو، مع تسجيل كل منهما 16 نقطة.

وحقق ناغتس فوزه الـ52 مقابل 26 خسارة هذا الموسم، وبقي ثانيا في ترتيب المنطقة الغربية، على مسافة قريبة من غولدن ستايت ووريرز بطل الموسمين الماضيين ومتصدر الترتيب (53 فوزا و24 خسارة).

الى ذلك، ألحق هيوستن روكتس خسارة قاسية بمضيفه لوس أنجليس كليبيرز بنتيجة 135-103، في مباراة تعاون خلالها نجما الفائز جيمس هاردن وكريس بول على تسجيل 60 نقطة.

وأنهى هاردن أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، مباراة الأربعاء مع 31 نقطة وسبع متابعات وسبع تمريرات حاسمة، بينما أضاف بول 29 نقطة وأربع متابعات وسبع تمريرات حاسمة.

وحمل فوز هيوستن الرقم 51 هذا الموسم مقابل 28 خسارة، وبه تمكن من الحفاظ على أفضليته في المركز الثالث لترتيب المنطقة الغربية، على حساب بورتلاند ترايل بلايزرز الذي حقق أمس أيضا فوزه الـ50 (مقابل 28 خسارة)، وذلك على حساب ضيفه ممفيس غريزليز 116- 89.

وكان التركي انس كانتر أفضل مسجل لبورتلاند مع 21 نقطة و15 متابعة، بينما حقق زميله إيفان تورنر "تريبل دبل" للمباراة الثانية تواليا، وذلك مع 13 نقطة و12 متابعة و11 تمريرة حاسمة.

وفي أبرز مباريات المنطقة الشرقية، فاز بوسطن سلتيكس على ميامي هيت 112-102، في نتيجة وضعت الفريق المضيف خارج المراكز الثمانية الأولى المؤهلة الى الأدوار النهائية "بلاي أوف".

وبات ميامي تاسعا حاليا مع 38 فوزا و40 خسارة، خلف أورلاندو ماجيك الذي حقق الأربعاء فوزه الـ39 (مقابل 40 خسارة)، وذلك على حساب ضيفه نيويورك نيكس بنتيجة 114-100.

وأبقى تورونتو رابتورز على فرصه الضئيلة بانتزاع صدارة ترتيب المنطقة الشرقية من ميلووكي باكس، بفوزه على مضيفه بروكلين نتس 130-122.

وبهذا الفوز الذي كانت حصة الكاميروني باسكال سياكام وكاوهي لينارد منه 28 نقطة و26 على التوالي، رفع تورونتو رصيده الى 56 فوزا و23 خسارة، خلف ميلووكي صاحب 58 فوزا و20 خسارة.

وفي بقية المباريات، فاز مينيسوتا تمبروولفز على دالاس مافريكس 110-108، وأتلانتا هوكس على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 130-122، ويوتا جاز على فينيكس صنز 118-97، وتشارلوت هورنتس على نيو أورليانز بيليكانز 115-109، وإنديانا بايسرز على ديترويت بيستونز 108-89، وشيكاغو بولز على واشنطن ويزاردز 115-114.