شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يكلف أيمن عبد العزيز بالإشراف على تدريبات مستبعدى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر أن يستمر أيمن عبد العزيز، المدرب المساعد للزمالك، فى القاهرة وعدم مرافقة بعثة الفريق الأبيض إلى المغرب من أجل الإشراف على تدريب المستبعدين من رحلة المغرب استعداداً لمباريات الفريق المقبلة.

واتفق كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، من قبل مع عبد العزيز وأمير عزمى مجاهد الذى يتولى نفس المنصب على اتباع سياسة الدور بينهما فيما يخص السفريات الخارجية للفريق، بحيث يرافق أحدهما البعثة ويستمر الآخر فى القاهرة للإشراف على تدريبات المستبعدين.

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وتتوجه بعثة الزمالك فى الخامسة مساء اليوم الخميس إلى المغرب استعدادا لمواجهة فريق حسنية أغادير المغربى، حيث يلتقى الفريق الأبيض مع بطل المغرب الأحد المقبل فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

واستبعد جروس من رحلة المغرب كلا من كهربا لأسباب فنية وإدارية، بجانب حازم إمام للإصابة، وحميد أحداد وفرجانى ساسى للإيقاف، وأحمد مدبولى وأيمن حفنى وكماتشو لأسباب فنية.