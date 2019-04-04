كهربا خارج قائمة الزمالك فى مواجهة حسنية أغادير المغربى.. وانضمام عنتر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن قائمة الفريق الأبيض التى ستتوجه إلى المغرب مساء اليوم استعداداً للقاء حسنية أغادير المقرر لها الأحد المقبل فى ذهاب دور الثمانية للكونفدرالية الأفريقية. وتضم قائمة الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح Advertisements خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة وبهاء مجدى ومحمد عبد السلام خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمد ابراهيم وإبراهيم حسن ومحمد عنتر خط الهجوم: عمر السعيد وخالد بوطيب ويغيب عن الفريق كل من مصطفى فتحى وحازم إمام للإصابة، وحميد أحداد وفرجانى ساسى للإيقاف، وكهربا وأحمد مدبولى وأيمن حفنى لأسباب فنية.

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