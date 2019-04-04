شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدعم الفريق بجهاز لقياس المعدلات البدنية للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى المشرف العام على قطاع الكرة، أثناء رحلته الأخيرة خارج البلاد، شراء جهاز خاص يستهدف الوقوف والتعرف على المعدلات البدنية لدى اللاعبين بشكل دقيق .

ويعمل الجهاز على رصد نواقص كل لاعب ونقاط الضعف لديه من حيث الجوانب البدنية، فضلاً عن إمكانية تجنب الإصابات التى قد تنتج عن الإرهاق .

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ويرصد الجهاز نبضات دقات القلب، ومعدل التنفس، والتوازن، بجانب تحليل تحركات كل لاعب، وقياس الأداء البدنى لديه وغيرها من الأشياء التى تتعلق بالجانبين البدنى والطبى.

ويساعد هذا الجهاز على التحكم فى حمل وشدة التدريبات بالنسبة لكل لاعب، وهو ما يسهم فى زيادة المعدلات البدنية بشكل سريع وذلك ضمن السياسة التى يتبعها مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان لوضع الفريق فى مصاف الأندية التى تتطلع لتطوير اللياقة البدنية لدى اللاعبين من خلال أحدث الوسائل التكنولوجية، على غرار الأندية المحترفة.

جدير بالذكر أن هذا الجهاز يعد الوحيد الذى يسمح الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” للاعبين بارتدائه خلال المباريات الرسمية.