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التايكوندو يحصد ذهبية وفضيتين فى دورة حوض النيل برواندا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق لاعبو منتخب التايكوندو 3 ميداليات متنوعة بمنافسات بطولة دورة حوض النيل التى تقام فى رواندا، مقسمة إلى ذهبية وفضيتين.

 

حقق الميداليات كل من شهد الشربينى المركز الأول والذهبية بمنافسات وزن 49 كجم، بعد فوزها على لاعبة جنوب أفريقيا، وفى قبل النهائى على لاعبة فرنسا ومن قبلها رواندا، كما حصد أحمد محمود المركز الثانى والميدالية الفضية فى منافسات وزن فوق 73 كجم، وحصد عبد الرحمن محمد الفضية والمركز الثانى بمنافسات وزن 48 كجم.

 

وبذلك وصل رصيد البعثة المصرية حتى الآن إلى 7 ميداليات، بواقع ذهبية للتايكوندو وأربع فضيات اثنتين فى ألعاب القوى واثنتين فى التايكوندو وبرونزيتين فى التايكوندو.

 

 شهد مع البعثة المصرية

شهد مع البعثة المصرية

 

عبد الرحمن محمد
عبد الرحمن محمد

 

 

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ِهد الشربينى
ِشهد الشربينى

 

 

احمد محمود
احمد محمود

 

 

شهد الشربينى وعلم مصر
شهد الشربينى وعلم مصر

 

 

شهد الشربينى
شهد الشربينى

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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