شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يحصد ذهبية وفضيتين فى دورة حوض النيل برواندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق لاعبو منتخب التايكوندو 3 ميداليات متنوعة بمنافسات بطولة دورة حوض النيل التى تقام فى رواندا، مقسمة إلى ذهبية وفضيتين.

حقق الميداليات كل من شهد الشربينى المركز الأول والذهبية بمنافسات وزن 49 كجم، بعد فوزها على لاعبة جنوب أفريقيا، وفى قبل النهائى على لاعبة فرنسا ومن قبلها رواندا، كما حصد أحمد محمود المركز الثانى والميدالية الفضية فى منافسات وزن فوق 73 كجم، وحصد عبد الرحمن محمد الفضية والمركز الثانى بمنافسات وزن 48 كجم.

وبذلك وصل رصيد البعثة المصرية حتى الآن إلى 7 ميداليات، بواقع ذهبية للتايكوندو وأربع فضيات اثنتين فى ألعاب القوى واثنتين فى التايكوندو وبرونزيتين فى التايكوندو.

شهد مع البعثة المصرية



عبد الرحمن محمد

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ِشهد الشربينى



احمد محمود



شهد الشربينى وعلم مصر