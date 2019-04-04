مبارة الزمالك وحسينية أغادير تهدد موعد المصرى والإسماعيلى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب نقل مباريات الأهلى والزمالك فى بطولات أفريقيا فى طلب إدارة استاد الجيش بالسويس تأجيل مباراة المصرى والإسماعيلى فى الدورى المصرى، حيث تقام مباراة الزمالك وحسينية أغادير فى إياب ربع نهائى الكونفدرالية فى نفس يوم مباراة المصرى والإسماعيلى بالدورى المصرى يوم 14 أبريل.

وقال وليد كامل، مدير استاد الجيش، إن هناك أزمة أخرى فى مواعيد تدريبات فريق صن داونز استعداداً لملاقاة الأهلى فى إياب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 13 أبريل، بناءً على طلب الفريق الجنوب الأفريقى بحجز موعد تدريب يوم 11 أبريل بالملعب الرئيسى، وهو نفس موعد مباراة المصرى والزمالك فى الدورى المصرى .

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وأوضح مدير الاستاد أن الأزمة تزداد تعقيداً نظراً لانشغال الملاعب الفرعية بأعمال رفع الكفاءة، تجهيزاً لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام بمصر يونيو المقبل، وتستضيف محافظة السويس إحدى مجموعاتها، مطالباً اتحاد الكرة بالأخذ فى الاعتبار ضرورة إتاحة يوم على الأقل فاصلا بين مباراة الزمالك فى الكونفدرالية والمصرى فى الدورى الممتاز .