سفير مصر بجنوب أفريقيا يوجه الدعوة لبعثة الأهلي لمأدبة عشاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه شريف عيسي، سفير مصر فى جنوب أفريقيا، الدعوة لبعثة الأهلي لمأدبة عشاء مساء اليوم الخميس. Advertisements ويتواجد الأهلى فى جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز المقرر لها الثالثة عصر بعد غدٍ السبت فى ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقى. ومن المنتظر أن يلبى خالد الدرندلى، أمين صندوق الأهلي ورئيس البعثة، وسمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بقطاع الكرة، دعوة السفير المصرى اليوم وبرفقته الوفد الإعلامى المرافق للبعثة.

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