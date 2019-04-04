شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك 3 أيام متتالية فى سوبر السلة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منافسات دور قبل نهائى دورى سوبر السلة مواجهة الأهلى مع الزمالك 3 أيام متتالية، فى منافسات الـbest of 5، وتعنى هذه المنافسات أن يتقابل الفريقان 3 مباريات، وحال فوز أحدهما فى اللقاءات الثلاثة يصعد لنهائى البطولة، وحال الفوز فى لقاءين فقط، تقام مباراة رابعة، فى اليوم التالى، وحال تعادل الفريقان فى عدد مرات الفوز والخسارة، يتم الاحتكام إلى مباراة خامسة للفضل، وتحديد الفريق الصاعد لنهائى الدورى.
كما يلتقى فى منافسات قبل النهائى الاتحاد مع الجزيرة، على أن يكون النهائى بين الفائز من الأهلى والزمالك، والفائز من الاتحاد والجزيرة.
ومن المقرر أن تقام أولى مباريات نصف نهائى دورى السلة يوم 12 أبريل الجارى، على أن يتحدد مكان إقامة المباريات خلال الساعات المقبلة.
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