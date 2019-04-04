شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الطيران والرياضة يبحثان الاستعداد لاستقبال الوفود المشاركة بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، اليوم الخميس، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لمناقشة إسهامات وزارة الطيران المدنى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخباً، وتم الاتفاق على اتخاذ وزارة الطيران كافة الإجراءات المتبعة فى استقبال وتوديع المشاركين فى البطولة من بعثات المنتخبات الأفريقية، وكبار الزوار والوفود المرافقة، وكذا الاستعداد لمراسم قرعة البطولة المقرر لها الجمعة المقبل.

كما تم الإعلان عن تخصيص صالة وصول داخل المطارات المصرية للمنتخبات الإفريقية المشاركة بالبطولة، وإقامة وحدات خاصة لهم بالمطارات لتسهيل إنهاء إجراءات الوصول والسفر، بعد مقابلة اللجنة التنظيمية للبطولة والاتفاق على تقديم كافة التسهيلات.

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وبحث وزير الشباب والرياضة مع وزير الطيران المدنى مجموعة من بنود التعاون بين الوزارتين فى الفترة المقبلة، منها إقامة مكتب داخل إحدى المنشآت الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة يختص بإصدار تذاكر الطيران للبعثات الرياضية المشاركة فى مختلف البطولات الدولية، وكذا تذاكر طيران المشاركين عن طريق وزارة الشباب والرياضة فى برامج التبادلات الشبابية مع الدول الشقيقة، على أن يتم حجز تلك التذاكر بأسعار مخفضة، فضلاً عن تخصيص صالة بالمطارات المصرية لاستقبال لاعبى المنتخبات المصرية المشاركين فى البطولات الرياضية.

كما تم الاتفاق على قيام وزارة الشباب والرياضة بدراسة تطوير ورفع كفاءة بعض المنشآت الرياضية بنادى إيرو سبورت التابع لوزارة الطيران، وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الأيام المقبلة.