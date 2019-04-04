شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وحسنية اغادير المغربى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق حسنية أغادير المغربى نظيره الزمالك الأحد المقبل فى ذهاب ربع نهائى البطولة الكونفدرالية، على أن تقام مباراة العودة فى الرابع عشر من أبريل الجارى بالقاهرة.

موعد مباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربى

تقام مباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربى فى السادسة مساء الأحد المقبل، فى ذهاب ربع نهائى الكونفدرالية، وكان الزمالك تأهل لربع النهائي عقب تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط، بينما صعد بطل المغرب باحتلاله المركز الثاني بمجموعته بـ 8 نقاط خلف مواطنه المتصدر نهضة البركان.

حسنية أغادير يحدد موعد وصوله للقاهرة

حدد فريق حسنية أغادير المغربى الخميس المقبل موعداً لوصوله إلى القاهرة استعداداً لخوض مباراة إياب دور الثمانية بالكونفدرالية الأفريقية أمام الزمالك والمقرر لها يوم 14 أبريل على استاد الجيش بالسويس.

وينتظم الفريق المغربى بمعسكر فى العين السخنة فور وصوله استعداداً للقاء العودة المرتقب بين الفريقين.

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المشاركات الافريقية لبطل المغرب قبل مواجهة الزمالك

شارك حسنية أغادير بمنافسات دوري أبطال أفريقيا في مرتين الأولى نسخة 2003 وبلغ خلالها دور الـ 16 قبل الوداع على يد أسيك الايفواري، والثانية في نسخة 2004 وودع منافساتها من دور الـ 32 على يد النجم الساحلي التونسي، كما شارك في الكونفيدرالية في مناسبة وحيدة قبل مشاركته الحالية وخرج من دور الـ 16 الأول على يد دولفين النيجيري.

مواجهات حسنية أغادير مع الاندية المصرية

أغادير سبق له خوض مواجهة وحيدة أمام الأندية المصرية، كانت على المستوى الإقليمي ببطولة دوري أبطال العرب نسخة 2004 حيث قابل الأهلي في دور الـ 32 وتعادلا سلبياً في المغرب وفاز بطل مصر بثلاثية في القاهرة.