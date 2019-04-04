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ضربة جزاء الزمالك تضع الحكام الأجانب فى مأزق.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت ضربة جزاء الزمالك التى حصل عليها خالد بو طيب، مهاجم الفريق الأبيض، أمام سموحة أمس بالدورى حالة من الجدل داخل الوسط الرياضى، وتحديداً بين الجماهير على اختلاف انتماءاتها سواء الزملكاوية أو الأهلاوية.

 

 

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فرجانى يحتفل بالهدف من ضربة جزاء

ضربة جزاء الزمالك جاءت فى الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول للمباراة، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف سجله فرجانى ساسى الذى نفذ ضربة الجزاء فى مرمى محمد أبو جبل.

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فرجانى ساسى وابو جبل بعد ضربة الجزاء

 

ضربة جزاء الزمالك تحرج الحكام الأجانب
 

ووضعت ضربة جزاء الزمالك الحكام الأجانب فى مأزق، حيث إن تلجأ الأندية واتحاد الكرة لهم للحد من الأخطاء المؤثرة فى نتيجة المباريات مثل ركلات الجزاء، إلا أن ضربة الجزاء أمس أثارت جدلا واسعا، خاصة أن المباراة انتهت بهدف وحيد أعاد الزمالك إلى صدارة الدورى العام على حساب الأهلى الذى تربع على عرش القمة يوما واحدا بعد فوزه على الاتحاد السكندرى 2-0.

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ضربة جزاء الزمالك غير صحيحة

من جهته، أكد أحمد الشناوى، المحلل التحكيمى ورئيس لجنة الحكام السابق، أن ضربة جزاء الزمالك أمام سموحة أمس غير صحيحة بنسبة 100%، وقال الشناوى فى تصريحات عقب المباراة، "خالد بو طيب لاعب الزمالك يريد أن يلعب الكرة، وحدث التحام طبيعى مع لاعب سموحة داخل منطقة الجزاء ولا يوجد شد أو عرقلة".

وأضاف الشناوى أن قرار الحكم البرتغالى بيرنو باحتساب ركلة جزاء للزمالك أمام سموحة غير صحيح على الإطلاق.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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