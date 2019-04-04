موعد مباراة الاهلى وصن داونز القادمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى مواجهة مهمة السبت المقبل فى جنوب أفريقيا عندما يلتقى مع صن داونز الجنوب أفريقى فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، وهو اللقاء الذى يعول عليه الجهاز الفنى الكثير للحسم قبل مباراة العودة بالقاهرة.

موعد مباراة الأهلى وصن داونز القادمة

الاتحاد الأفريقى "الكاف" حدد الثالثة عصر السبت المقبل موعداً للقاء الأهلى وصن داونز الجنوب أفريقى، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 13 ابريل الجارى ويعتبر ملعب الجيش بالسويس الأقرب لاستضافتها، بالرغم من محاولات مسئولى الأهلى لإقامة المباراة بالقاهرة باستاد المقاولون بالجبل الأخضر.



الاهلى 3

موعد المران الأول للأهلى فى جنوب أفريقيا

يخوض الأهلي مرانه الأول في جنوب أفريقيا في الخامسة مساء اليوم الخميس على ملعب تسوانى الذى يبعد 30 دقيقة عن مقر إقامة بعثة الفريق فى بريتوريا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى جنوب أفريقيا مساء أمس الأربعاء استعداداً لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقى فى الثالثة من بعد غدٍ السبت بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا في ذهاب ربع نهائي دورى الأبطال الأفريقى.

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معلول وأيمن اشرف

برنامج اليوم الأول للأهلي فى جنوب أفريقيا

وضع الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي، برنامج اليوم الأول للبعثة فى جنوب أفريقيا، حيث تناول اللاعبون وجبة الإفطار فى الحادية عشرة صباحا بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا قبل أن يخلدوا للراحة وبعدها يأتي موعد وجبة الغداء فى الثانية ظهرا قبل التحرك إلى ملعب التدريب فى الرابعة والنصف عصر اليوم حيث يخوض الفريق مرانه الأول علي ملعب تسواني في الخامسة مساء.



سعد ونيدفيد

قائمة الأهلى للقاء صن داونز

الأورجويانى مارتن لاسارتى ضم قائمة من 21 لاعبا لمباراة الفريق امام صن داونز وجاءت القائمة كالتالى:

محمد الشناوى وعلى لطفى وأيمن أشرف وحسام عاشور وسعد سمير وحسين الشحات وعلى معلول وأحمد فتحى ومروان محسن وناصر ماهر وياسر إبراهيم وصلاح محسن ومحمد هانى وعمرو السولية ورمضان صبحى ومحمود وحيد ووليد أزارو وجونيور أجايى وكريم نيدفيد وحمدى فتحى ورامى ربيعة.