الأهلى يواجه المقاصة بالدورى 10 أبريل فى بتروسبورت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم إقامة مباراة الأهلي مع مصر المقاصة ضمن الجولة 28 لمسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها الأربعاء 10 إبريل فى الثامنة مساءً باستاد بتروسبورت. Advertisements وأعلن اتحاد الكرة أنه تقرر إقامة المباراة على بتروسبورت نظراً لعدم جاهزية استاد السلام لاستقبال مباريات الدورى. ويواجه الأهلى نظيره صن داونز الجنوب أفريقى السبت المقبل فى ذهاب دور الـ8 بدورى أبطال أفريقيا.

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