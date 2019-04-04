اتحاد الكرة: برج العرب الأقرب لاستضافة “إياب” الأهلي وصن داونز بدوري الأبطال

أعلن مصدر في اتحاد الكرة إن إستاد برج العرب مازال الأقرب لاستضافة مباراة الأهلي وصن دوانز الجنوب أفريقي، في إياب بدوري الأبطال، في ضوء تمسك النادي الأحمر باللعب عليه وتحفظه على السويس.

وصر المصدر، إن الأهلي طلب إقامة المباراة في القاهرة في حال صعوبة إقامتها ببرج العرب، وهو ما يعتبر صعباً لأن المباراة ستقام بحضور الجمهور.

كما أضاف أن الأقرب هو إقامة المباراة بإستاد برج العرب، تحديداً أن الملعب يخضع في الوقت الحالي للصيانة بعد نقل المباريات المحلية من عليه وحتى موعد مباراتي الأهلي والزمالك في البطولات الأفريقية.