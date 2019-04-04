دوري بلس.. رابط مباراة الهلال والحزم Livehd7 “تابع لايف الاسطورة” KSA Sports مشاهدة...

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رابط مباراة الهلال والحزم

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البث المباشر

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بطاقة المباراة

رابط مباراة الهلال والحزم

كأس دوري محمد بن سلمان

الأسبوع 26 من الدوري

ملعب نادي الحزم

تحكيم دامير سكومينا

تعليق جعفر الصليح وعبد الله الحربي

مباراة العودة بالدوري السعودي

نتيجة مباراة الذهاب فوز الحزم بنتيجة 2-1

موعد اللقاء الليلة الخميس 4 ابريل 2019

توقيت المباراة الساعة 8:45 مساءًا بتوقيت السعودية والساعة 7:45 مساءًا بتوقيت القاهرة

تنقل المباراة قناة السعودية الرياضية وقناة دوري بلس إتش دي الثانية

ترتيب الدوري السعودي

نادي الهلال السعودي يحتل المركز الثاني بجدول الترتيب خلف النصر المتصدر بفارق نقطة واحدة فقط، ويمتلك نادي الهلال السعودي 57 نقطة وخاض الهلال 25 مباراة، وفاز في 17 مباراة، وتعادل في ستة مباريات، وخسر الهلال في مبارتين فقط، ويأمل الهلال السعودي في الفوز في المباريات المتبقية مع تعثر نادي النصر، من أجل الوصول لمنصة التتويج مثل العام السابق، ويحتل نادي الحزم المركز 11 وذلك برصيد 27 نقطة، وفاز في ستة مباريات، وتعادل في تسعة مباريات، وخسر في عشرة مباريات، ويأمل في الفوز من أجل تحسين مركزه في الدوري.

نتيجة المباراة السابقة

نادي الهلال تعثر في مباراة الذهاب أمام نادي الحزم، وسجل لنادي الهلال اللاعب جوميز، وسجل لنادي الحزم محمد الصيعري وفاجنز أليماو من ضربة جزاء، وذلك في مباراة ديسمبر 2018 على إستاد جامعة الملك سعود وهي ثاني مبارياته التي تعثر بها، ويأمل نادي الهلال في الفوز اليوم، ونرحب بالتعليقات ونقوم بالرد عليها.

نتائج المواجهات المباشرة بين الفرق

نادي الهلال نجح في الفوز على نادي الحزم في 18 مباراة كاملة، ونادي الحزم نجح في الفوز على الهلال بأربعة مباريات فقط، وتعادل الفريقين في أربعة مباريات، ونتابع معكم نتيجة مباراة اليوم، ونتابع العديد من التقارير الهامة، تابع المقال وضعه في المفضلة من أجل معرفة المزيد.

سجل الأبطال بالدوري السعودي

نادي الهلال السعودي يحتل المركز الأول في عدد الفوز ببطولة الدوري السعودي، وفاز الهلال السعودي في 15 بطولة سابقة، وآخر مرات الفوز كانت في عام 2017-2018 وعدد مرات الوصافة لنادي الهلال 13 بطولة، ونتابع معكم كل جديد، يأمل نادي الهلال في الفوز بالبطولة السادسة عشر في تاريخه هذا الموسم.

تعثر الهلال

نادي الهلال تعثر في المباراة السابقة أمام نادي النصر بعد أن خسر بنتيجة 3-2، وسمح لنادي النصر بالوصول لصدارة الدوري السعودي بعد أسابيع كثيرة من الوصافة، ومن أجل الفوز بالدوري على نادي الهلال الفوز بكل المباريات المتبقية له بالدوري، مع أمله في تعثر نادي النصر.