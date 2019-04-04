يلا شوت الهلال والحزم alhilal VS al7azm2 بث مباشر “رابط الاسطورة” مباراة الحزم ضد الهلال...

نتابع معكم رابط يلا شوت الهلال والحزم، مباراة كأس دوري محمد بن سلمان اليوم الخميس 4 أبريل 2019، ونتابع معكم المباريات الهامة بالدوري السعودي الممتاز، نتابع اليوم مباراة العودة بين نادي الحزم ضد الهلال السعودي، بعد أن فرط نادي الهلال في الصدارة، في مباراة النصر والهلال السابقة، ويأمل الهلال في تعثر نادي النصر في أية مباراة، مع الفوز في كل مبارياته المقبلة، ونتابع معكم التقارير الهامة بالدوري.

يلا شوت الهلال والحزم

نفذت التذاكر الخاصة بمباراة اليوم فور طرحها مباشرة، وذلك من أجل متابعة مباراة الهلال السعودي اليوم الهامة، ونتابع معكم رابط البث المباشر الخاص بمباراة الهلال اليوم ضد الحزم، ونقوم بتحديث الرابط الخاص بالمباراة، ونرصد لكم كل جديد عبر نقل محتوى متميز، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونحن معكم بكل جديد عبر التحديثات الإخبارية.

نقوم بنقل العديد من الأخبار حول مباراة اليوم

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نتيجة المباراة السابقة

المباراة السابقة فاز فيها نادي الحزم بنتيجة 2-1، وذلك بهدفي محمد الصيعري وفاجنر أليماو، بينما سجل هدف نادي الهلال اللاعب جوميز في مباراة الذهاب في يوم 15 ديسمبر 2018، التي تم لعبها على إستاد جامعة الملك سعود، ونتابع معكم مباريات العودة اليوم.

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نتائج المواجهات المباشرة بين الفرق

إلتقى نادي الهلال مع نادي الحزم في 26 مباراة، وبدأت المواجهات بين الفرق منذ عام 2000، وفاز نادي الهلال على الحزم في 18 مباراة، وتعادل الفريقين في أربعة مباريات، وفاز نادي الحزم على الهلال في أربعة مباريات فقط، ونتابع معكم النتائج الأعلى للهلال، وذلك بنتيجة 4-0 في عام 2009، ونرصد لكم كل جديد.

ترتيب الفرق بجدول الدوري السعودي

نادي الهلال السعودي فرط في الصدارة، وذلك في المباراة السابقة أمام نادي النصر السعودي، ويحتل نادي الهلال المركز الثاني بجدول الدوري، وذلك برصيد 57 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن نادي النصر، وخاص نادي الهلال 25 مباراة كاملة، وفاز في 17 مباراة، وتعادل في ستة مباريات، وخسر في مبارتين فقط، ويأمل في الفوز في مبارياته المتبقية مع تعثر نادي النصر، من أجل الوصول لمنصة التتويج مرة أخرى.

بينما نادي الحزم يحتل المركز 11 في جدول الترتيب، وذلك برصيد 27 نقطة، وفاز في ستة مباريات، وتعادل في تسعة مباريات، وخسر في عشر مباريات، ويأمل نادي الحزم في الفوز أو التعادل بشكل عام، ونتابع كل جديد عبر نقل محتوى متميز.

سجل الأبطال بالدوري الممتاز

نادي الهلال السعودي هو من أعلى الأندية فوزًا بالبطولات في السعودية، وهو أعلى نادي من حيث عدد الفوز ببطولة الدوري السعودي، وفاز نادي الهلال 15 بطولة سابقة، وحصل على الوصافة في 13 بطولة، وآخر سنوات الفوز بالدوري لنادي الهلال هو العام الماضي عام 2017-2018، بينما نادي الحزم لم يفز بالدوري السعودي من قبل.

بطاقة المباراة

يلا شوت الهلال والحزم

الدوري السعودي الممتاز

الأسبوع 26 من عمر الدوري السعودي

على ملعب نادي الحزم

تحكيم دامير سكومينا

التعليق عبد الله الحربي وجعفر الصليح

مباراة العودة

نتيجة مباراة الذهاب فوز نادي الحزم بهدفين مقابل هدف

موعد المباراة اليوم الخميس 4 أبريل 2019

توقيت المباراة 8:45 مساءًا بتوقيت السعودية

تنقل المباراة قناة السعودية الرياضية ودوري بلس إتش دي 2

البث المباشر

نتابع معكم كل جديد عبر نقل محتوى متميز، ونتابع معكم بث مباشر لمباراة الهلال ضد الحزم السعودي، وذلك في إطار مباريات الدوري السعودي، ونرصد لكم مباريات اليوم بشكل عام، تابع المقال وقم بحفظه بالمفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونتابع البث المباشر بشكل عام ونقوم بتحديث المباريات والروابط في حالة إنقطاع البث.