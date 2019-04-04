بث مباشر مباراة النصر والرائد دوري بلس يلا شوت yalla shoot| مشاهدة مباراة النصر والرائد كورة ستار...

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اليوم مباراة النصر والرائد بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر النصر مباراة النصر والرائد بث مباشر مشاهدة مباراة الرائد والنصر كورة ستار مباراة الرائد والنصر يلا شوت الجديد مباراة الرائد اليوم بث مباشر، ويأتي النصر في مقدمة الدوري السعودي بعد تغلبه على الهلال في المباراة التي جمعت الفريقين الأسبوع الماضي، حيث كانت المباراة الدرامية في البطولة فقد سجل النصر هدفه الأول وما لبث الهلال أن سجل التعادل بعدها تقدم النصر مرة أخري وتعادل الهلال ثانية وسجل النصر الهدف القاتل ليفوذ بالمباراة.

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