المسابقات تعلن موعد وملعب مباراة الأهلي ومصر المقاصة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، موعد وملعب مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة المقبلة بالدوري.

وقررت اللجنة، إقامة مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة بالدوري على ملعب بتروسبورت، في تمام الثامنة مساء العاشر من ابريل ضمن منافسات الجولة 28 لمسابقة الدوري الممتاز.

وكانت المباراة مقررًا إقامتها على ملعب السلام، إلا ان لجنة المسابقات قررت نقل المباراة إلى ملعب بتروسبورت لعدم جاهزية ستاد السلام لاستقبال مباريات الدوري.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة، بينما يأتي مصر المقاصة في المرتبة الخامسة برصيد 40 نقطة.