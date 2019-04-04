تعرف على القناة المجانية وموعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يواجه الأهلي اليوم الخميس غريمه الزمالك، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ببطولة كأس السوبر الإفريقي للرجال والتي تقام بمدينة وجدة المغربية.

وتعد هذه المواجهة هيّ الثالثة بين القطبين حيث حسم الأهلي المباراة الأولى والتي أقيمت بالمغرب 2017، في المقابل حسم الزمالك المواجهة الثانية والتي أقيمت بالقاهرة في العام الماضي.

ويُعد الزمالك بطل نسخة أبطال إفريقيا الأخيرة، بينما توج منافسه الأهلي ببطولة أبطال الكؤوس.

ومن المقرر أن تذاع مباراة القمة بين الأهلي والزمالك عبر قنوات الرياضية المغربية.

التردد.. (12683).

معامل التصحيح.. (4/3).

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معدل الترميز.. 27500.

الاستقطاب.. رأسي.

تردد الرياضية المغربية 3 على الهوت بيرد.

التردد.. (10872).

معامل الترميز.. 27500.

الاستقطاب.. رأسي.