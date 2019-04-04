برنامج غذائي خاص لبعثة الأهلي في جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة صن دوانز

وضع هاني وهبة، استشاري التغذية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجًا غذائيًا لبعثة الأهلي في جنوب إفريقيا وذلك قبل 48 ساعة من مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها الثالثة عصر بعد غدٍ السبت بتوقيت القاهرة «وهو نفس توقيت جنوب إفريقيا» في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وحرص «وهبة» على الاجتماع مع مسئولي مطعم إقامة الفريق في بريتوريا؛ من أجل الاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بوجبات الفريق، ومطابقة ما يتم تقديمه بالقائمة التي تم إرسالها قبل وصول البعثة إلى جوهانسبرج.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى جنوب إفريقيا مساء أمس الأربعاء بعد رحلة طويلة استغرقت عشر ساعات كاملة من توقيت إقلاع طائرة الفريق حتى الوصول إلى مقر إقامة الفريق في بريتوريا.

يذكر أن بعثة الأهلي وصلت مطار جوهانسبرج واستقلت حافلتين إلى فندق الإقامة في بريتوريا والذي يبعد 45 دقيقة عن مطار جوهانسبرج الدولي.