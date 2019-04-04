لاسارتي يكشف موقف “حمدي وأيمن ووحيد” من مواجهة صن دوانز

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أكد جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي عصر بعد غدٍ السبت في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وأضاف الجهاز الفني أن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق أصبح جاهزا تماما بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية ومشاركته مؤخرًا في التدريبات الجماعية للاعبين الذين غابوا عن معسكر الفريق الأخير بالإسكندرية، والذي تخلله خوض مباراتي الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري.

وأوضح الجهاز الفني أن محمود وحيد تعافى من الإجهاد العضلي، كما تعافى أيمن أشرف من إصابته الأخيرة في الضهر التي غادر على إثرها معسكر الفريق الأخير بالإسكندرية قبل مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري.