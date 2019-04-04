تعرف على موعد أول تدريبات الأهلي في جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة صن دوانز

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يخوض مرانه الأول في جنوب إفريقيا في الخامسة مساء اليوم الخميس، وذلك على ملعب تسواني الذي يبعد 30 دقيقة عن مقر إقامة بعثة الفريق في بريتوريا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى جنوب إفريقيا مساء أمس الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي عصر السبت القادم في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

يذكر أن الأهلي صعد الي دور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا بعد تصدّره مجموعته الرابعة برصيد 10 نقاط.