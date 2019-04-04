دانيال برافو و”بي إن سبورتس” يعتذران عن عبارة عنصرية وردت على الهواء مباشرة

اعتذر لاعب الوسط الدولي الفرنسي السابق دانيال برافو، محلل شبكة “بي إن سبورتس” القطرية في فرنسا، ومجموعة القنوات الرياضية عن “ملاحظات قد تعتبر صادمة” عن لاعب أسود البشرة خلال تعليق على مباراة ستراسبورغ ورينس الأربعاء في الدوري المحلي لكرة القدم.

ويتعلق الأمر بما قاله ابن الـ56 عاما الذي دافع عن ألوان فرق مثل موناكو وباريس سان جرمان وليون ومرسيليا وبارما الإيطالي، بخصوص مهاجم ستراسبورغ نونو دا كوستا من الرأس الأخضر الذي سجل هدفين من أصل الأهداف الأربعة النظيفة لفريقه في مباراة المرحلة 30 من الدوري المحلي “لديه احصاءات جميلة رغم كل شيء. 6 أهداف و5 تمريرات حاسمة، ليس سيئا بالنسبة لشخص أسود”.

وعاد برافو واستدرك الوضع بالقول “بالنسبة للاعب لم يلعب أساسيا سوى 17 مرة”، لكن ذلك لم يخفف من حدة الانتقادات التي وجهت اليه على وسائل التواصل الاجتماعي واتهمته بالعنصرية، ما اضطرته و”بي إن سبورتس” الى تقديم اعتذارهما.

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وقالت الشبكة القطرية “بي إن سبورتس ومحللها يعتذران عن الملاحظات التي تم الإدلاء بها خلال مباراة ستراسبورغ-رينس، والتي يمكن اعتبارها مثيرة للصدمة والتي تتعارض مع القيم التي تنادي بها القناة وإدارة التحرير”.

وتابعت في حسابها على تويتر “تُذَكِّر بي إن سبورتس أنها ضد جميع أشكال التمييز، لاسيما العنصرية، وتُرَوِّج للتنوع والمساواة والاحترام من خلال جميع برامجها”.

ومن جانبه، قلل نونو دا كوستا من أهمية ما صدر عن برافو، ورد على تويتر في رسالة مصحوبة بصورة يبستم فيها بصحبة لاعب الوسط السابق، قائلا “لا داعي للقلق، زلة اللسان قد تحصل، إنه يعمل كثيرا!”.