الهيئة العامة للرياضة الإماراتية تتفقد المنشآت الرياضية

باشرت الهيئة العامة للرياضة بتفقد المنشآت الرياضية في الإمارات، وذلك امتثالاً لتوجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحفاظاً على أمن وسلامة أبنائها، وقامت بالتنسيق مع جهات الاختصاص لتشكيل فرق العمل الخاصة بهذا الشأن.

وأكد أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، حميد راشد الشامسي، أن “الهيئة انطلقت للعمل مباشرة”، مشدداً على أن “الهيئة لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات في هذا الأمر، حفاظاً على أرواح الرياضيين، وتجنباً لتكرار الإصابة التي حدثت مع لاعب الجزيرة أحمد ربيع”.

وجاء ذلك خلال تفقد فريق العمل في إمارة أم القيوين والمكون من القيادة العامة لشرطة أم القيوين وإدارة الدفاع المدني بأم القيوين، نادي العربي ونادي فلج المعلا لدراسة وتطبيق معايير الأمن والسلامة بالملاعب والمنشآت الرياضية في الإمارة.

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وقال حميد راشد الشامسي إن “فريق العمل تفقد جميع المرافق في النادي العربي ونادي فلج المعلا، ووقف على كافة المتطلبات المستهدفة للوصول إلى منشآت رياضية آمنة، من خلال تطبيق النظم والمعايير الدولية الخاصة التي تضمن سلامة أبناء الوطن والمتعاملين مع المنشآت الرياضية”.

وأضاف ضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أن “فريق العمل سيعمل بالصورة المثلى لتحقيق استدامة وسلامة المنشآت الرياضية في إمارة أم القيوين، بالتنسيق المباشر مع الهيئة العامة للرياضة، لإنجاح المهام وتطبيق كافة الاشتراطات والمواصفات القياسية المرتبطة بالممارسة الرياضية وفقاً للمعاير الدولية”.

وأثنى الشامسي على جهود القيادة العامة لشرطة أم القيوين وإدارة الدفاع المدني بأم القيوين في تعزيز أمن وسلامة المنشآت الرياضية، مثمناً تعاون إدارة النادي العربي وإدارة نادي فلج المعلا، وتقديمهم كل المعلومات والمتطلبات المرتبطة باستيفاء البيانات التي يستهدفها فريق العمل من أجل الوصول إلى منشأة آمنة.