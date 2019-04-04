يوفنتوس يمدد تعاقده مع مهاجمه

مدد المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش عقده مع يوفنتوس الذي أصبح قاب قوسين من احراز لقب الدوري الإيطالي للموسم الثامن تواليا، حتى 2021 بحسب ما أعلن الخميس نادي “السيدة العجوز”.

ويدافع الكرواتي البالغ من العمر 32 عاما عن ألوان يوفنتوس منذ حزيران/يونيو 2015 قادما اليه من أتلتيكو مدريد الإسباني، وقد سجل له 43 هدفا في 159 مباراة مع 19 تمريرة حاسمة، وأحرز في صفوفه ثنائية الدوري والكأس في المواسم الثلاثة الماضية، إضافة لوصوله الى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2017.

وسجل وصيف بطل مونديال روسيا 2018 تسعة أهداف في جميع المباريات التي خاضها مع يوفنتوس هذا الموسم ضمن كافة المسابقات، وهو يأمل أن يعزز رصيده من الألقاب، لاسيما في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي أحرزها عام 2013 مع بايرن ميونيخ الألماني حين توج الأخير بثلاثية تاريخية.

وسيحرز ماندزوكيتش لقبه الرابع في الدوري الإيطالي خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي في حال فوز يوفنتوس على غريمه ميلان وخسارة ملاحقه ووصيفه نابولي أمام جنوى، فيما يقف أياكس الهولندي عقبة بين الكرواتي ولقبه الثاني في دوري الأبطال حين يواجه “السيدة العجوز” في الدور ربع النهائي (الأربعاء المقبل ذهابا في أمستردام وبعدها بستة أيام إيابا في تورينو).