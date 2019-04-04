آل الشيخ يعلق على هدية الملك سلمان للشعب العراقي

علق تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، على هدية العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، للشعب العراقي، المتمثلة في بناء مدينة رياضية متكاملة في العاصمة بغداد.
وكتب آل الشيخ في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي في تويتر: “خالص الشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الإعلان عن هديته أيده الله للشعب العراقي الشقيق ببناء مدينة رياضية.. وتهنئتي الخالصة لأبناء وشباب أرض الرافدين”.
يذكر أن وفدا سعوديا رفيعا يتألف من 90 شخصا، بينهم وزراء، وصل أمس إلى بغداد، لبحث مشروع بناء المدينة الرياضية في العاصمة العراقية، كجزء من مليار دولار لمشاريع تنموية في البلاد.
ومن المنتظر أن تنطلق أشغال بناء المشروع خلال الأشهر القليلة المقبلة.
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