ليفربول يستهدف العودة للصدارة

باتت الفرصة سانحة مرة أخرى أمام ليفربول للعودة إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ولو بشكل مؤقت.

واشتد الصراع بين ليفربول الوصيف ومانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب، على لقب الموسم الحالي.

وفاز مانشستر سيتي على كارديف سيتي 2-0 أمس الأربعاء، ليستعيد الصدارة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، قبل ست جولات من نهاية الموسم.

وبإمكان ليفربول أن يستعيد الصدارة من خلال المباراة التي تجمعه بمضيفه ساوثامبتون غداً الجمعة في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

ومع انشغال سيتي بمباراته أمام برايتون السبت المقبل في المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي، فإن فوز ليفربول على ساوثامبتون سيؤمن له الصدارة لمدة ثمانية أيام.

ويحتل ساوثامبتون المركز السادس عشر بفارق خمس نقاط فقط عن منطقة الهبوط، وفاز ثلاث مرات في أخر أربع مباريات بالدوري الإنجليزي تحت قيادة رالف هازنهاتل، ويأمل الفريق أن يسير على نفس النهج أمام ليفربول.

صراع المراكز الأوروبية

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ويحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 64 نقطة بفارق نقطة واحدة عن آرسنال وتشيلسي، وثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد.

وبجانب سيتي وليفربول سيتأهل فريقان آخران إلى دوري أبطال أوروبا، ونظراً لأن آرسنال يمتلك مباراة مؤجلة فإن فرصته ستكون الأقوى عندما يلاقي مضيفه إيفرتون يوم الأحد.

ولم يتعرض آرسنال لأي هزيمة في أخر ست مباريات، لكن الفريق يعاني خارج أرضه هذا الموسم، إذ حصد 19 من أصل 42 نقطة متاحة.

ويتأخر تشيلسي بفارق الأهداف فقط عن آرسنال، بعد فوزه على برايتون 3-0 أمس الأربعاء.

ويلتقي تشيلسي مع ضيفه ويستهام في “ديربي” لندن الإثنين المقبل.

كما فاز توتنهام مساء الأربعاء على ضيفه كريستال بالاس بهدفين دون رد.

ويلتقي السبت في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي نيوكاسل مع كريستال بالاس، وهيديرسفيلد الذي هبط للدرجة الأولى مع ليستر سيتي، وبورنموث مع بيرنلي.