دوري كأس محمد بن سلمان: الهلال لاستعادة ذاكرة الانتصارات

سيكون الهلال مطالباً بتحقيق الفوز على الحزم على أمل تعثر النصر والقفز لصدارة الدوري، أو على الأقل البقاء في صراع المنافسة على اللقب.

ويخشى فريق النصر من فقدان صدارته لجدول ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودية للمحترفين)، عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على الرائد اليوم الخميس في الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري.

ويحتل النصر صدراة الترتيب برصيد 58 نقطة، بفارق نقطة أمام الهلال، الذي يواجه الحزم في ذات اليوم، فيما يحتل الرائد المركز العاشر برصيد 31 نقطة.

استطاع النصر أن ينتزع صدارة جدول الترتيب في الجولة الماضية بعدما تغلب على الهلال 3-2 في الجولة الماضية من الدوري، ولكنه يدخل المباراة وسط ضغوط كبيرة للفوز بها لاسيما وأنه سيكون مهدداً بفقدان الصدارة في هذه الجولة في حال فشله في تحقيق الفوز على الرائد وفوز الهلال على الحزم.

ويدخل النصر المباراة بصفوف مكتملة، خاصة وأن هذه المباراة ستشهد عودة صانع اللعب المغربي نور الدين أمرابط إلى تشكيلة الفريق، وهو ما يعطي للفريق قوة كبيرة في الجانب الهجومي، نظراً لما يتمتع به اللاعب من مهارات كما أنه متفاهم لغاية مع هداف الفريق عبد الرزاق حمد الله.

ولكن مهمة النصر في تحقيق الفوز لن تكون سهلة على الإطلاق خاصة وأن الرائد قدم في الفترة الأخيرة، كما أنه حقق الفوز في آخر مباراتين بالإضافة إلى تحقيق نتائج إيجابية مع الفرق الكبرى بالدوري، إذ تغلب على الأهلي في الجولة الماضية 5-4، وتعادل مع الاتحاد 1-1، والهلال والشباب بذات النتيجة.

Advertisements

ويسعى الرائد لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة من اجل الاقتراب خطوة نحو المربع الذهبي، إذ يهدف الفريق للوصول لأعلى مركز ممكن هذا الموسم.

ويحتل الحزم المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة فيما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 57 نقطة.

وتخشى جماهير الهلال من هذه المباراة خاصة وأن الحزم ألحق بالهلال الخسارة الأولى خلال الموسم الحالي بالدوري، بعد سلسلة امتدت لـ12 مباراة بدون هزيمة، عنما تغلب عليه 2-1.

ومع ذلك رفع زوران ماميتش مدرب الهلال راية التحدي في هذه المبارة وطالب لاعبوه بضرورة تحقيق الفوز للثأر من هزيمة الدور واستعادة الثقة بعد الخسارة أمام النصر في اللحظات الأخيرة من الجولة الماضية.

يذكر أن الهلال التقى بالحزم في سبع مباريات بدوري المحترفين خلال السنوات الماضية، حقق الفوز في 6 منها وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبوه 17 هدفاً واستقبل مرماهم 3 أهداف.