الأهلي يواجه المقاصة في بتروسبورت

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اقامة مباراة الأهلي مع مصر المقاصةضمن الجولة 28 لمسابقة الدوري الممتاز
المقرر اقامتها الأربعاء 10 ابريل في الثامنة مساء بستاد بتروسبورت نظرا لعدم جاهزية ستاد السلام لاستقبال مباريات الدوري.
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