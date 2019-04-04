الأهلي يواجه المقاصة في بتروسبورت

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اقامة مباراة الأهلي مع مصر المقاصة ضمن الجولة 28 لمسابقة الدوري الممتاز ضمن الجولة 28 لمسابقة الدوري الممتازالمقرر اقامتها الأربعاء 10 ابريل في الثامنة مساء بستاد بتروسبورت نظرا لعدم جاهزية ستاد السلام لاستقبال مباريات الدوري.

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